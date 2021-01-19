شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.42% إلى مستويات 0.7140 والتي تعذ أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7110، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7105.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 6 مقابل 40 في القراءة السابقة للرابع الثالث من العام الماضي 2020، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 2,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية للستة أشهر المقبلة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى شهادة المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفقاً لوكالة رويترز الأخبارية من المقرر أن تعرب يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس إلى أنه يجب على الحكومة الأمريكية أن "تتصرف بقوة" مع حزمة الإغاثة التالية لمواجهة التداعيات جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن توضح يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ضعف الدولار الأمريكي من أجل ميزة تنافسية، وأيضا تؤكد على التزام الولايات المتحدة بأسعار الصرف التي يحددها السوق، ونود الإشارة، لكون المشرعين بالكونجرس قد يتطرقوا قي جلسة الاستماع للتدقيق في "خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه تداعيات جائحة بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن الجمعة الماضية.