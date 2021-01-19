شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الدريس تُوصي بزيادة رأس المال بأسهم منحة وتوزيع أرباح نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بزيادة رأس مال الشركة، بنسبة 25%، وذلك عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيرتفع من 600 مليون ريال إلى 750 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 60 مليون إلى 75 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن السبب في زيادة رأس المال هو أن يتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية

ونوهت الشركة إلى أن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم هو سهم لكل أربعة أسهم مملوكة، علماً بأن الزيادة ستتم من خلال الرسملة من الأرباح المبقاة.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بقيمة 60 مليون ريال، موزعة على عدد 60 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة 10% من قيمة السهم الإسمية.

وأشارت الشركة، إلى أن الأحقية في توزيعات الأسهم المنحة والتوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 291.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال العام 2020، وكذلك انخفاض الايرادات الاخري.