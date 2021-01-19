شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الخضري السنوية تتراجع 58.5% لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 58.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 121.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 291.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 188.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 313.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال العام 2020، وكذلك انخفاض الايرادات الاخري.

وتجدر الإشارة إلى أن عام 2019 يشمل إيرادات أخرى تخص العام 2018، وخسائر غير محققة من اعادة تقييم الإستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، وزيادة المصاريف المالية بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 1، بالرغم من انخفاض المصاريف التسويقية والمصروفات العمومية والادارية ومصاريف الزكاة، وزيادة ارباح الإستثمار في المشروع المشترك.

وتراجعت المبيعات إلى 5 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 5.7 مليار ريال خلال العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 81.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 63.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.