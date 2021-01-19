شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء توقع اتفاقية للاستحواذ على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقعيها اتفاقية شراكة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الاهلية للتدريب والتعليم- شركة ذات مسؤولية محدودة- وذلك مقابل حصة عينية تقدم من شركة عطاء والمتمثلة في نقل ملكية أرض لصالح الشركة (محل الاستحواذ).

وقالت عطاء، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تخضع لموافقات الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الاخرى ذات الاختصاص لإتمامها.

وتتوقع "عطاء التعليمية" أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من الربع الرابع للعام المالي الحالي والمنتهي في 31 يوليو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن عطاء وقعت، في أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم مع ملاك شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم- شركة ذات مسؤولية محدودة- للاستحواذ على حصة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الاهلية للتدريب والتعليم (محل الاستحواذ) بمدينة الرياض

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 69.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى 4.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالربع المُقابل من العام الماضي، وذلك نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 108% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.