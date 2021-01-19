شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزانية الكويتية يقفز إلى 5.39 مليار دينار في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة المالية الكويتية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

كما انخفضت إجمالي مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 14.2 % من 11.88 مليار دينار إلى 10.19 مليار دينار، فيما ارتفعت الإلتزامات بنسبة 17 % من 1.8 مليار دينار إلى 2.1 مليار دينار، بحسب صحيفة السياسية الكويتية.

وذكرت ان جملة الايرادات النفطية تراجعت 49.4% من 11.58 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 5.8 مليار دينار والتي تمثل 104.2 % من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 5.628 مليار دينار.

وتراجعت الإيرادات غير النفطية لدولة الكويت بنسبة 4.1 % وبقيمة 45 مليونا من 1.087 مليون دينار في ديسمبر 2019 إلى 1.042 مليون دينار، والتي تمثل 55.6 % من المقدر تحقيقه والذي يبلغ 1.87 مليار دينار.

وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة نحو 337.342 مليون دينار تمثل 57.5 %من المقدر تحصيله والبالغ 586.25 مليون دينار.

وحول المصروفات كشف التقرير أن إجمالي المصروفات والالتزامات في ديسمبر الماضي سجل 10.193 مليار دينار، تمثل 57.1 % من المقدر إنفاقه في السنة المالية بأكملها والبالغ 21.55 مليار دينار.

حيث تراجعت المصروفات على أساس سنوي بنسبة 14.2 % بانخفاض بنحو 1.68 مليار دينار، مقابل 11.193 مليارات دينار مصروفات ديسمبر 2019.

وكشفت الوزارة في وقت سابق، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 قد بلغ 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 8.5 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي كشف في تقرير صدر في الشهر قبل الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.