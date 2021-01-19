شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتباطؤ مناقصات مشاريع النفط والغاز بعد استقالة الحكومة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت مجلة ميد أن شركات المقاولات تعتقد أن استقالة الحكومة الكويتية ستبطئ عملية طرح المناقصات لمشروعات النفط والغاز.

والاستقالة الأخيرة للحكومة تخلق حالة من عدم اليقين وكذلك بالنسبة للمسؤولين العاملين في القطاع العام والشركات الخاصة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتأتي الانتكاسة الأخيرة في الكويت في بداية عام يأمل الكثيرون أن يشهد نشاطا متزايدا في قطاع الطاقة في البلاد.

وكان العام الماضي يمثل تحديا لقطاع النفط والغاز في الكويت حيث تعرض اقتصاد البلاد للجائحة.

وشهدت الكويت انخفاضا قدره 24.5 مليار دولار في القيمة الإجمالية لمشاريعها النشطة في مجال النفط والغاز والكيماويات وذلك بين نهاية عام 2019 و15 سبتمبر 2020، حيث بلغت قيمة تلك المشاريع بنهاية العام قبل الماضي نحو 66.8 مليار دولار.

وبحلول 15 سبتمبر، انخفض هذا الرقم بنسبة 37% إلى 42.3 مليار دولار، وكان هذا الانكماش يعني أن قطاع النفط والغاز كان الأكثر تضررا مقارنة مع نظيره في باقي دول الخليج الأخرى بالإضافة إلى الجزائر ومصر والعراق.

يشار إلى أنه مؤخرا أكدت دراسة حكومية أهمية زيادة القيمة المضافة في القطاع النفطي، من خلال تطوير عمليات الإنتاج لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في أسعار النفط الخام، وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية، اعتماداً على المواد الخام الوطنية.

يشار إلى أن محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل قال في تصريحات صحفية خلال يونيو الماضي، إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولا بد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.

وأضاف المحافظ: إننا مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الأفراد.

وأوضح أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، وتم إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للإقرار.

وكشف المحافظ أن التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي تركز على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس من الميزانية العامة.