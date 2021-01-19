شكرا لقرائتكم خبر عن صدر للخدمات اللوجستية تعين فالكم المالية مستشاراً للاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية- شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقا، عن تعيين المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالية لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية وفقا لقرار مجلس إدارة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.

كانت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق إن أسباب الزيادة تتمثل في تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تحتاج لموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإضافة إلى الجمعية العمومية غير العادية.