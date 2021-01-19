شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية تخالف مسؤولين سابقين بشركة "وفا للتأمين" بـ500 ألف ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" سابقين خلال الفترة من 6 ديسمبر 2018 حتى 18 يناير 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن الغرامة لثبوت مخالفتهم نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات.

وأهابت الهيئة بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية، مؤكدا حرصها على تطبيق نظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

وكان مجلس إدارة وفا للتأمين قد أوصى مؤخرا بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.