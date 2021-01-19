شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.65% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.85، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند 28.05 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.60 ومستوى المقاومة 31.65.