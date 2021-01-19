شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أسمنت تبوك (3090) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.65% بما يعادل -0.12 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.68، ليستهدف مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.68 ومستوى المقاومة 20.00.