شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الشرقية للتنمية (6060) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.54% بما يعادل -0.60 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 104.40، ليستهدف مستوى المقاومة 128.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 104.40 ومستوى المقاومة 120.00.