مناقصة شراء قمح جزائرية تحدد فترة الشحن فى 14-28 فبراير للموردين الرئيسيين

القاهرة - سامية سيد - قال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب حدد فترة الشحن للموردين الرئيسيين في مناقصته لشراء القمح في الفترة من 24 فبراير إلى 28 منه.

وأضافوا أنه إذا جرى التوريد من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، فإن الشحن سيكون في الفترة بين أول فبراير و15 منه.

وتطلب المناقصة كمية اسمية 50 ألف طن لكن الجزائر عادة ما تشتري كمية أكبر في مناقصاتها من الكمية الاسمية المطلوبة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الأربعاء 20 يناير، فيما يجب أن تظل العروض سارية حتى الخميس 21 يناير.