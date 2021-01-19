شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى.. وعيار 21 يسجل 805 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، استقرار ملحوظ لليوم الثاني على التوالي، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 805 جنيهات للجرام، ومن المتوقع تذبذب أسعار الذهب خلال الساعات القادمة وذلك مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 690 جنيها للجرام.

عيار 21 : 805 جنيهات.

عيار 24 : 920 جنيها.

الجنيه الذهب : 6440 جنيها.

أوقية الذهب 1838 دولارا.

وكان الذهب بلغ ذروته الأسبوع الأول من 2021 مع تطورات ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى انجلترا وهو ما من شأنه اتجاه الدول للإغلاق مرة أخرى رغم التوصل إلى لقاح للفيروس، لكن لا أحد يعرف مدى فعالية العقار مع السلالة الجديدة، وهو ما أثر فى استقرار وحركة أسعار الذهب والتداول عليه.

استمرار أزمة فيروس كورونا تدفع المستثمرون إلى التحوط وشراء الذهب كملاذ آمن، حيث وصل الذهب لنقطة مرتفعة للغاية عند 1944 دولار، قبل أن يبدأ الذهب رحلة هبوط بسبب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية بنسبة 1% لينزل سعر الذهب أكثر من 100 دولار.

سوق الاستثمار فى الذهب استوعب أن السلالة الجديدة من الفيروس ستؤدى إلى مزيد من الإغلاق والتأثير الاقتصادى السلبى، وهذا أدى إلى ارتفاعات الذهب الأسبوع الأول من هذا الشهر، قبل أن تهبط أسعار الذهب بفعل عائد السندات الأمريكية، حيث كان الذهب سيسجل المزيد من الهبوط لكن استمرار تضرر الاقتصاد العالمي من الجائحة يلقى بظلاله على أسعار الذهب.