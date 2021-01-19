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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
بدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو 2% مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.
وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق 1%.سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.83 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.21 جنيه للشراء، 21.41 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.16 جنيه للشراء، 21.36 جنيه للبيع.
ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه.
سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.81 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.