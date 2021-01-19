أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، ومنها " اليورو، والجنيه الاسترلينى، الريال السعودى، والدينار الكويتى"، وسجل سعر اليورو ارتفاعا 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.83 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو 2% مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.

وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق 1%.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.