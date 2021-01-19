الاقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-1-2021 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، ومنها " اليورو، والجنيه الاسترلينى، الريال السعودى، والدينار الكويتى"، وسجل سعر اليورو ارتفاعا 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.83 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

بدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو 2% مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة حجمها 1.9 تريليون دولار.

وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق 1%.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.83 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

 

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.21 جنيه للشراء، 21.41 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.16 جنيه للشراء، 21.36 جنيه للبيع.

 

f40db5e9ab.jpg سعر الريال السعودى اليوم

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه مقابل سعره أمس كان بـ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.81 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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