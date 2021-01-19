شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 65.8 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات بلغت 65.8 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات 15.8 مليار ودلار، والواردات 50 مليار دولار خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2019.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية خلال 10 سنوات بلغت 15.8 مليار دولار، حيث سجلت 1.7 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2% ، وارتفعت في العام التالي لتسجل 2.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 17.3 % عن عام 2011، وانخفضت خلال عام 2013 مسجلة 1.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 41.9 % عن العام السابق عليه، وبلغت 1.3 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4 % عن عام 2013، وسجلت 1.2 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.8 % عن عام 2014، وبلغت 1.1 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 9.8 % عن عام 2015.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها خلال 2017 لتسجل 1.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 % عن عام 2016، وسجلت 1.7 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 26 % عن العام السابق عليه، وبلغت 2.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.1 % عن عام 2018، وسجلت 1.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36.2 %، ومن أهم الصادرات المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 ( الملابس 577.2 مليون دولار، سجاد واغطية أرضيات 108.1 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 57.9 مليون دولار، زجاج ومصنوعاته 49.9 مليون دولار).

وسجل متوسط قيمة صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية 183.8 مليون دولار في الشهر خلال عام 2019، وفي اليوم 6.1 مليون دولار، وفي الساعة 255.2 ألف دولار، وفي الدقيقة 4.3 ألف دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال 10 سنوات 50 مليار دولار، حيث سجلت 5 مليارات دولار خلال عام 2010 مقابل 6.5 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 29.8 % ، وانخفضت في العام التالي لتسجل 5.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 15.7 % عن عام 2011، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5.4 % عن العام السابق عليه، وبلغت 5.3 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4 % عن عام 2013، وسجلت 4.4 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 17.9 % عن عام 2014، وبلغت 3.9 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 12% عن عام 2015.

وسجلت 5.5 مليار دولار خلال 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2 % عن عام 2017، وبلغت 5 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.4 % عن العام السابق عليه، وبلغت 3.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 %، ومن أهم الواردات المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2020 ( حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف 1.1 مليار دولار، مراجل وآلات وأجهزة آلية 321.9 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 204.4 مليون دولار، لحوم 203.8 مليون دولار، مصنوعات من حديد أو صلب 119.6 مليون دولار).

وسجل متوسط قيمة واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية 416.6 مليون دولار في الشهر خلال عام 2019، وفي اليوم 13.9 مليون دولار، وفي الساعة 578.6 ألف دولار، وفي الدقيقة 9.6 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال 10 سنوات 16.9 مليار دولار، حيث سجلت 1.8 مليار دولار خلال عام 2010 / 2011 مقابل 577.6 مليون دولار خلال عام 2011 / 2012 بنسبة انخفاض قدرها 67.7 % ، وارتفعت في العام التالي لتسجل 2.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 277.9 % عن عام 2011 / 2012، واستمرت في ارتفاع خلال عام 2013 / 2014 مسجلة 2.23 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.2 % عن العام السابق عليه، وبلغت 2.1 مليار دولار خلال عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.1 % عن عام 2013 / 2014، وسجلت 883 مليون دولار خلال عام 2015 /2016 بنسبة انخفاض قدرها 58.3 % عن عام 2014 / 2015، وبلغت 1.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 107.6 % عن العام المالي السابق عليه.

وسجلت 2.2 مليار دولار خلال 2017 /2018 بنسبة ارتفاع قدرها 22.5 % عن عام 2016 / 2017، وبلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 30 % عن العام السابق عليه، وسجلت 1.5 مليار دولار خلال عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 5.8 % عن عام 2018 / 2019.

وسجل متوسط قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 123.3 مليون دولار في الشهر خلال عام 2019 / 2020، وفي اليوم 4.1 مليون دولار، وفي الساعة 171.2 ألف دولار، وفي الدقيقة 2.9 ألف دولار.

وبلغ عدد السائحين الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية لمصر 2.3 مليون سائح خلال 10 سنوات، حيث زار مصر 361.5 ألف سائح أمريكي خلال عام 2010 مقابل 184.6 ألف سائح خلال عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%، وسجل 179.1 الف سائح خلال عام 2012 بنسبة انخفاض قدرها 3 % عن عام 2011، وبلغ 147.6 الف سائح خلال عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 % عن عام 2012، وسجل 154.6 ألف سائح خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7 % عن عام 2013، وبلغ 188.7 ألف سائح عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 22 % عن عام 2014، وسجل 184.3 ألف سائح خلال عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.3 % عن عام 2015، وبلغ 226.4 ألف سائح خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 % عن عام 2016، وسجل 287.8 الف سائح خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 27.1 % عن عام 2017، وبلغ 349.6 ألف سائح خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 21.5 % عن عام 2018.

وسجلت عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون الأمريكيون في مصر 29.1 مليون ليلة خلال 10 سنوات، حيث بلغت 4.5 مليون ليلة خلال عام 2010 مقابل 2.9 مليون ليلة خلال عام 2011 بنسبة انخفاض قدرها 35.1 %، وسجلت 2.6 مليون ليلة خلال عام 2012 بنسبة انخفاض قدرها 10.2 % عن عام 2011، وبلغت 1.6 مليون ليلة خلال عام 2013 بنسبة انخفاض قدرها 37.6 % عن عام 2012، وسجلت 1.7 مليون ليلة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3 % عن عام 2013، وبلغ 1.5 مليون ليلة خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 6.9 % عن عام 2014، وسجلت 1.3 مليون ليلة خلال عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 18.7 % عن عام 2015، وبلغت 3.2 مليون ليلة خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 157.1 % عن عام 2016، وسجلت 4.6 مليون ليلة خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 42.8 % عن عام 2017، وبلغ 5.1 مليون ليلة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1 % عن عام 2018.