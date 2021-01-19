شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالمستهل بعد تراجع سهم الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وضغط تراجع سهم شركة الحديد والصلب المصرية على المؤشر الرئيسي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11440 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2296 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13917 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4401 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3248 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الحديد والصلب المصرية، العبوات الطبية، راية القابضة للاستثمارات المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 10 آلاف سهم، 35.2 ألف سهم، 125 ألف سهم، 176 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 23.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 61.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار 8343 سهم، 4600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، بيع العميل محمد عبد الناصر حامد محمود، عدد 2 مليون سهم بسعر 13.06 جنيه بقيمة إجمالية 26.19 مليون جنيه، ليتخارج بحصته بالكامل من الشركة، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة عبر كلا من هيرمس لتداول الأوراق المالية وعربية أون لاين.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للأسواق الحرة، عن القوائم المالية المستقلة للنصف الأول من العام المالي الجاري، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 67.2 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 72.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض 7.5%، على أساس سنوي، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 353.36 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 403.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

في سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التعامل على سهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بعد اعتماد الجمعية العامة عزل أحمد كمال العليمي، ياسر حسن درويش، أعضاء مجلس الإدارة الحالي، ورفع دعوى المسئولية عليهما، بالإضافة لأسامة حسن عبد الستار نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب (سابق)، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ما ورد بتقرير التفتيش، والمثبت في حقهم المخالفات الواردة بتقرير التفتيش، وفقاً لحكم المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981.