شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشى لبورصة البحرين بافتتاحية التعاملات بضغوط تراجع 3 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.64 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 864 ألف سهم بقيمة 308.7 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.04%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.83% بضغوط هبوط سهم شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.43%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.57%.

في سياق متصل قالت شركة إنوفست، إن هناك دعوى مرفوعة ضد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات على أحد التعاقدات الاستثمارية على مشروع استثماري في عام 2007 من قبل أحد المستثمرين، مع طلب رد مبلغ مجلس الاستثمار والبالغ 515 ألف دينار بحريني، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به بملغ 234.3 ألف دينار بحريني، والفوائد القانونية وفي الشق المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للمدعي عليهم، وعلى عقاراتهم بالبحرين وما يملكونه من أسهم بالشركات، وذلك في حدود مبلغ المطالبة والرسوم.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الثلاثاء، أنه صدر قرار بتاريخ 13 يناير الجاري في الشق المستعجل بقبول طلب الحجز التحفظي على العقارات المملوكة فقط للمدعى عليهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات إلا أنه وصل إلى علم الشركة أمس الاثنين، وعليه تم مباشرة إجراءات الدعوى من يوم العلم.