شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "دو" يصعد ببورصة دبي بمستهل التعاملات بعد نيتها زيادة نسبة تملك الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.14% رابحاً 31.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2757.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 115 مليون سهم محققة ما قيمته 262.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2344 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.07%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 12.67%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.92%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 1.53%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.3 مليون ورقة بقيمة 67.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.80%.

في سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 20 يناير الجاري، حيث سيتم مناقشة زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة، إلتزاماً بالقرار رقم (3/ر) لسنة 2020 بشأن الإفصاح والشفافية.

في سياق آخر أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، قد تلقت موافقة هيئة أسواق المال المؤرخة أمس الاثنين، على طلب الشركة بيع أسهمها والبالغ عددها 17.5 مليون سهماً، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.