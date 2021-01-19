الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. ويسجل بالبنك الأهلى 15.63 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 19-1-2021، استقرارا ملحوظا، كما هو عليه بآخر تعاملاته أمس، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

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نزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.

وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو اثنين بالمئة مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة حجمها 1.9 تريليون دولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع..

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