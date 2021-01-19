تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. ويسجل بالبنك الأهلى 15.63 جنيه

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 19-1-2021، استقرارا ملحوظا، كما هو عليه بآخر تعاملاته أمس، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

نزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.

وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو اثنين بالمئة مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.