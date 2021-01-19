شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.15% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحاً 13.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8944.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.55% خاسراً 141.48 نقطة ليصل إلى مستوى 25597.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 34 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.76%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.02%.

وقفز 120 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الدريس" بنسبة 5.58%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 4.21%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.01%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "المتقدمة" بنسبة 1.35%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.09%، ثم سهم "العمران" بنسبة 1.02%، فيما تصدر سهم "صدر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 119.5 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت البلاد المالية، صدور قرار مجلس إدارة صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية المتمثل بالبدء بإجراءات تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لغرض الزكاة، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة، وسيكون سريان القرار بتاريخ الموافق 17 فبراير المقبل، وفي هذا الصدد، سيقوم مدير الصندوق بالاستعانة بخدمات أحد المكاتب الاستشارية المستقلة للمساعدة في إجراءات التسجيل وحساب مخصص الزكاة والقيام بكافة الترتيبات المتعلقة بذلك.