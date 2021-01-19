شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بافتتاحية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5675.27 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحاً 9.96 نقطة ليصل إلى مستوى 6194.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% رابحاً 18.65 نقطة ليصل إلى مستوى 4648.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.72% رابحاً 34.32 نقطة ليصل إلى مستوى 4828.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 191.4 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5789 صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، ثم قطاعي النفط والغاز والصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.83%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.60%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.29%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقاً لما يلي:-

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة صكوك القابضة.

شركة المال للاستثمار.