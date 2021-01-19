شكرا لقرائتكم خبر عن "العنانى" يعقد اجتماعا مع جمعية مستثمرى البحر الأحمر لمناقشة مشاكلهم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جمعية مستثمرى البحر الأحمر برئاسة كامل أبو على، اجتماعا مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، السبت المقبل، بحضور عدد من أعضاء الجمعية، على هامش احتفال المحافظة بعيدها القومى.

وقال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الاجتماع سيناقش أحوال القطاع السياحى والاستماع لمشاكل المستثمرين ومقترحاتهم لدفع وتنشيط الحركة السياحة من الأسواق المصدرة لحركة السياحة المصرية، كما سيتم عرض خطة الحكومة لمساندة القطاع والحفاظ على العاملين به.

وتابع أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، قائلا: إن المستثمرين سيعرضون كافة المشاكل التى تواجههم للحصول على التسهيلات الائتمانية فى إطار مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاع بمبلغ 3 مليار جنيه وبسعر عائد 5% والتى يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل.