شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الهدايا: 2 مليون دولار واردات هدايا عيد الحب وأسعارها بين 400 و800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الاطفال والهدايا بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم الواردات من الهدايا الفرو استعدادا لعيد الحب تقدر بنحو 2 مليون دولار، والتى يتم استيرادها منذ بداية نوفمبر من كل عام لسد احتياجات السوق المحلى فى عيد الحب المصرى 4 نوفمبر، والعالمى 14 فبراير، موضحا أن أزمة كورونا أثرت على حجم الواردات وتراجع استيراد هدايا عيد الحب والتى كانت تقدر بنحو 10 مليون دولار سنويا.

وأضاف بركات فى تصريح خاص ل الخليج 365 ، أن أسعار الدباديب والهدايا والفرو تتراوح الحجم الصغير منها من 30 حتى 40 جنيه للأسعار الجملة ، والحجم الكبير منها يبدأ من 300 حتى 800 جنيه وترتفع أسعارها للمستهلك عن الجملة على حسب الحجم والمنطقة التى يباع فيها، وتابع إن استيراد الهدايا الفرو يتم من خلال المصانع التى تستورده فى أغلب الاحيان فارغ وتقوم بتقفيله فى مصر وضخه فى الأسواق ، وغالبية الواردات تأتى من الصين قبل بداية شهر يناير من كل عام ، حيث تبدأ الاجازات السنوية لدولة الصين اعتبارا من منتصف يناير وحتى نهاية فبراير.

وتابع نائب رئيس شعبة لعب الاطفال، إن أجازات الجامعات تسبب تراجع فى الاقبال على شراء هدايا عيد الحب لأن غالبية الفئات التى تقوم بشراء هدايا عيد الحب من شباب الجامعات، وهناك هدايا أخرى يقبل عليها الشباب مثل العرائس والمجات ذات الألوان والرسومات المنقوشة بحروف المحبين وصورهم.

وقال، إن أزمة انتشار فيروس كورونا أثرت على كافة المناسبات والأعياد على مدار العام وأدت إلى تراجع استيرادها بعد تراجع الإقبال على شرائها، ومنها هدايا عيد الميلاد فى احتفالات رأس السنة، لافتا إن أكثر الهدايا التى شهدت إقبالا على شرائها خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، هى الشجرة والأنوار وبابا نويل، وبلغت أسعار شجرة الكريسماس 60 سم وهى الأقل سعرا تبدأ من 50 جنيها لتصل وحتى أعلى الموديلات سعرا إلى 1500 جنيها.