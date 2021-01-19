شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد قليلاً نحو الأعلى قبل نهاية التداولات ليقلص من خسائره، ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.34% بما يعادل -0.08 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.40، ليستهدف مستوى المقاومة 26.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.68 ومستوى المقاومة 24.66.