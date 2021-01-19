شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يحلق عالياً – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة الحالي 19.72، محققاً مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.79% بما يعادل 0.92 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.72، ليستهدف مستوى المقاومة 22.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.70 ومستوى المقاومة 21.07.