شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عناية (8311) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على انهاء تداولاته على مكاسب بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، لينهي السهم بسبب ذلك جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 40.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 44.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 42.00.