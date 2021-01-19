شكرا لقرائتكم خبر عن بي سي آي ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بي سي آي (1210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.43% بما يعادل -0.85 نقطة، وقد جاء انخفاض السهم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 33.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 37.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.85 ومستوى المقاومة 36.00.