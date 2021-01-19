شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 2.40% بما يعادل 2.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 102.36، طيلة ثبات الدعم 88.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 97.00.