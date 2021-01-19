شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. إجابات لأهم الأسئلة الشائعة حول استخدام الغاز كوقود بديل فى السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مشروع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات منذ منتصف التسعينيات ، حيث قامت وزارة البترول بتأسيس شركتين تابعتين للوزارة "غازتك - کارجاس " الإنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي . وقامت وزارة البترول بجهود كبيرة لدعم هذا المشروع لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي ، وبعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة البترول في اكتشافات الغاز الأخيرة مثل حقل ظهر وتطویر تسهیلات انتاجها في وقت قياسي ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ، فإن استخدام الغاز الغاز الطبيعي في السيارات والمركبات أصبح أمامه فرص كبيرة للتوسع والانتشار في مصر في الفترة القادمة وفيما يلي أهم الأسئلة الشائعة واجاباتها عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل في السيارات والمركبات والتي كانت كالتالي..

1-هل يمكن تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعـي؟

جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي. وفيما يخص المركبات العاملة بالسولار، فقد أسهمت تكنولوجيا التحويل الحديثة فى العالم فى تقديم أطقم تحويل متطورة يمكن من خلالها تشغيل السيارة بنسبة خلط مختلفة لوقودى الغاز الطبيعى والسولار.

2-هل يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي؟

لا. يتم فقط إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك مع إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

3-هل يوجد تأثير على السيارات القديمة من جراء التحويل؟

لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات بالغاز الطبيعي القديم منها والحديث ولكن يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

4-هل يؤثر الغاز الطبيعي على عزم المحرك أثناء السير؟

فيما يخص عزم المحرك، فإنه نتيجة دخول الغاز داخل غرفة الاحتراق في صورة غازية تصبح الكمية اللازمة من الغاز الطبيعي أقل نسبياً من الكمية المطلوبة في الوقود السائل مما يؤثر في القدرة على التسارع بنسبة لا تتعدى 6 % في أقصي ظروف التشغيل ولكن ذلك يساعد على التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي عن البنزين بنفس النسبة. وللتغلب على ذلك، فإنه يتم تركيب جهاز يقوم بتقديم الشرارة مع العمل بالغاز الطبيعي وذلك للحصول على احتراق كامل مما يؤدى إلى زيادة القدرة عند استخدام الغاز الطبيعي.





6-هل يؤدى استخدام الغاز الطبيعى إلى تآكل مكونات المحرك؟

نظراً لطبيعة وقود الغاز الجافة وعدم وجود خاصية التزييت به ظهر بعض التأثير على صمامات دخول شحنة الوقود في المحرك في السيارات المصنعة قبل عام 1990 وذلك حتى أواخر القرن الماضي حيث كان يتم استخدام البنزين المحتوي على عنصر الرصاص والذي كان يعمل بدوره على خلق طبقة على صمامات الدخول تقلل من الاحتكاك ودرجة الحرارة لحمايتها من التآكل.

ولكن مع تطور تصنيع المحركات الجديدة والمصممة للعمل بوقود البنزين الخالي من الرصاص ومع استخدام الزيوت التخليقية المناسبة أصبح استخدام الغاز الطبيعي بالسيارات لا يمثل أي مشكلة. كما أن ارتفاع رقم أوكتان الغاز الطبيعي إلى (120) أدى إلى اختفاء ظاهرة الصفع التي تظهر مع استخدام وقود البنزين وتؤثر بشكل مباشر على عمر المحرك ككل، ولذلك فإن استخدام الغاز الطبيعي يعمل على المحافظة على الأجزاء الداخلية للمحرك مقارنة بوقود البنزين 92 و95 أوكتان.

7- ما هي العلاقة بين متر الغاز ولتر البنزين؟

استهلاك متر الغاز يعادل استهلاك لتر البنزين

8- ما هى قوة تحمل الإسطوانة فــى حالــة وجــود تصادمـات مباشرة للسيارة؟

اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة، وتجتاز الإسطوانة اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.

9- هل تحتــاج السيــارة إلـى تعديــل فى العفشة الخلفية نتيجة وجود حمـلثابت للإسطوانة؟

توجد أحجام عديدة للإسطوانات والتى تناسب جميع السيارات والتى لا تحتاج معها لأي تعديل، ولكن تحتاج بعض السيارات المصنعة بشكل تقترب فيه مؤخرة السيارة من الأرض لعمل بعض التعديلات الخفيفة لتحافظ على نفس الإرتفاع.

10-هل يفضل أن تكون السيارة مصممة خصيصـــاً بالغــاز الطبيعـى بـدلاً مـنتعديلها وتحويلها إلى العمل بالغازالطبيعى؟

النسبة الأكبر من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي في العالم هي سيارات محولة حيث إنها لا يتم بها عمل أي تعديل بالمحرك ولكن إضافة فقط طقم التحويل لتعمل السيارة بكفاءة عالية، ولكن بالطبع السيارات المصممة للعمل بالغاز الطبيعي تتميز على الأخص بتركيب اسطوانات الغاز الطبيعي في تجويف أسفل شاسيه السيارة مما يتيح إستغلال كامل مساحة صندوق الأمتعه الخلفي للسيارة.

11-هل يمكن استخدام الغاز الطبيعى فى وسائـل نقـل أخرى غير السيارات؟

نظراً لاقتصاديات التشغيل العالية للغاز الطبيعى، فإنه تم التوسع فى استخدامه عالمياً خلال السنوات الماضية فى قطاعات عديده مثل السكك الحديدية، والقوارب والعبَّارات النهرية، والطائرات الخفيفة، ووحدات الخدمات الأرضية المتنوعة بالمطارات.