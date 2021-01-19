شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 19-1-2021 استقرار بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، والبفتيك والاستياك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الهدف الاستراتيجى الأول هو حماية الأمن القومى المصرى وخاصة الأمن الغذائى، لافتًا إلى أن متوسط أسعار السلع ثابتة ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، ووصل سعر اللحوم السودانية الطازجة التى يتم نقلها بمبردات وبيعها فى المستهلكات بـ85 جنيها للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37جنيها لـ 30 جنيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فى ضوء استدعاء المجلس النيابى لإلقاء بيانا حول تنفيذ برنامج الحكومة.