الاقتصاد

منازل (MANAZEL) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 19-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 32٫50 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 33 فلس، كما نلاحظ ملامسة السهم للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 31 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32.1 بينما مستوى المقاومة هو 32.9 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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