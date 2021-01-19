شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 32٫50 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 33 فلس، كما نلاحظ ملامسة السهم للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 31 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32.1 بينما مستوى المقاومة هو 32.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط