شكرا لقرائتكم خبر عن أركان (ARKAN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى108 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 100 فلس كمستوى أول ثم 77فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 103.0 بينما مستوى المقاومة هو 117.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط