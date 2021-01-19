شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 179 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 175 فلس كمستوى أول ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 172.0 بينما مستوى المقاومة هو 185.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط