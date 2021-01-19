شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 282 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 265 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 300 فلس كمستوى أول ثم 325 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 265 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 275 بينما مستوى المقاومة هو 288 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد