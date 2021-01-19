شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 23 فلس، مصحوبا بارتفاع فيكمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "bollinger Bands” مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى أول ثم 32 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 21 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22 بينما مستوى المقاومة هو 25 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد