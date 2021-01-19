شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى1٫646 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1٫67 ريال، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحلي لمستوى الدعم التالي عند 1٫60 ثم1٫49 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫69 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط