شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 2٫596 ريال، متجاوزا بذلك هدفه السعري الأول عند 2٫50 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لهدفه السعري الثاني عند مستوى 2٫80 ثم 3 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى2٫30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.50 وبين مستوى المقاومة هو 2.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد