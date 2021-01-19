شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يعوض خسائر الأحد -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عن دمستوى6186 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويلامس المؤشر حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذين نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 6000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,167 وبين مستوى المقاومة هو 6,209 نقطة