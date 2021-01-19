شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10863 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا عند مستوى10845 نقطة، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 10650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,815 وبين مستوى المقاومة هو 10,922 نقطة