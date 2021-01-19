الاقتصاد

البترول الخام والكهرباء يتصدران المساهمة فى الاستثمارات الحكومية بالربع الثالث 20/19

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القاهرة - سامية سيد - احتلت 5 قطاعات رئيسية قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في إجمالى الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، وضمت القائمة كلا من البترول الخام، والكهرباء والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والخدمات الأخرى.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع البترول الخام ساهم بنسبة بلغت 10.3% خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، مقابل 1.8% بالربع المقابل من العام المالي 2018/2019، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع الكهرباء نحو 11.2% بالربع الثالث للعام 19/20، مقابل 9.4% بالربع المناظر بالعام 18/19.

وتشير البيانات إلى أن قطاع النقل والتخزين سجل مشاركة في الاستثمارات الحكومية بنسبة بلغت 10.4%، مقابل 8.9% خلال فترة المقارنة، يليه قطاع الأنشطة العقارية والذي ساهم بنسبة بلغت 9.5%، مقابل 6.1% خلال فترة المقارنة، وأخيرا قطاع الخدمات الأخرى والذي بلغ 13.4%، مقابل 8.9% خلال فترة المقارنة.

وحققت مجموعة من القطاعات ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الثالث من العام 19/20، ومن بينها التشييد والبناء بقيمة 6.1%، مقابل 5.3% خلال الفترة المناظرة من العام 18/19، بالإضافة إلى قطاع المعلومات بنسبة 2% مقابل 1.2% خلال فترة المقارنة، والصرف الصحي بنسبة 2.2%، مقابل 0.9% فقط خلال فترة المقارنة، وبلغت نسبة الصناعات التحويلية نحو 11.1% بالعام 19/20، مقابل 12% في الربع المناظر للعام 18/19، بينما بلغت قيمة مساهمة قطاع الزراعة نحو 4.6%، مقابل 5.8% خلال فترة المقارنة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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