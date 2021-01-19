شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة حياة كريمة.. استفاد منها 1.8 مليون مواطن بـ143 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2019، مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، لارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ودعا الرئيس مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

وفور اطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل اجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق اهدافها والوقوف بجانب الفئات الاكثر احتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وخصصت الحكومة 103 مليار جنيه لمبادرة 'حياة كريمة' لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر إحتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

أهداف المبادرة:

- توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

- تشارك منظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرة.

- ستشهد زواج اليتيمات.

- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.

- تشمل المبادرة القرى والنجوع.

- رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

- تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

- بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

- رصد مبلغ 103 مليار جنيه للتنفيذ .. والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.

كما أن المبادرة بها شق للرعاية الصحية، يشمل تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية. وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا، طبقا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، كما ستسهم فى زواج اليتيمات.

الخدمات التى تقدمها المبادرة:

- بناء أسقف ورفع كفاءة منازل.

- مد وصلات مياه و صرف صحى.

- تجهيز عرائس وتوفير فرص عمل.

- تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر.

- تقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة.

- توفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء.

- إطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية.

- تنمية الطفولة.

- مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

وتضمنت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التى بدأت فى يوليو 2019 حتى نهاية 2020 143 قرية فى 46 مركز بـ11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد.

وحول الاعتمادات الموجهة لقرى المرحلة الأولى؛ وصلت إلى 5.5 مليار جنيه موجهة إلى 1901 تدخل شملت 3.3 مليار جنيه فى العام المالى 19/2020، و2.2 مليار جنيه فى العام المالى 20/2021،مما ساهم فى تحسن فى معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 24 نقطة مئوية، حيث تم تنفيذ 255 قافلة طبية، 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهاز تعويضي، 5420 عملية عيون، وتوفير 16.5 ألف نظارة طبية، والانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، ومستهدف الانتهاء من 56 وحدة صحية فى 20/2021.

أما بالنسبة للهدف الرابع (التعليم الجيد)؛ أشار التقرير إلى تحسن فى معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالى 12 نقطة مئوية، حيث تم إتاحة خدمات تعليمية فى 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 7 حضانات، ومحو آمية 3 آلاف مواطن، والانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة تشمل 717 فصل دراسي، ومستهدف إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 1493 فصل دراسى خلال 20/2021.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) فهناك تحسن فى معدل التغطية بالصرف الصحى بحوالى 46 نقطة مئوية؛ حيث تم تركيب 706 خزان صرف صحى منزلي، 1559 وصلة صرف صحى منزلي، ومد شبكات مياه بأطوال 7 كم، بالإضافة إلى تركيب 1637 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 49 بئر مياه جوفية، وتوصيل خدمة الصرف الصحى لعدد 21 قرية، ومستهدف توصيل الخدمة لعدد 55 قرية فى 20/2021.

كما تم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية، المنيا، أسوان، الأقصر، البحيرة، الوادى الجديد،بالاضافة الى رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية، وتركيب 11 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعب خماسي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.

وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى نهاية العام الماضى والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية ليرسم الفرحة على وجوه الاسر والأهالى بهذه القرى خاصة بعد تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة.