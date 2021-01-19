شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 ألف عقد زيادة فى عدد عقود الزواج خلال سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عدد عقود الزواج ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث ارتفعت إلى 93.8 ألف عقد فى شهر سبتمبر الماضى، مقابل 90.2 ألف عقد زواج خلال شهر سبتمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3.6 آلاف عقد.

وتناول تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجود تراجع طفيف للغاية بعدد إشهادات الطلاق، حيث بلغت نحو 21.7 ألف إشهاد فى سبتمبر الماضي، مقابل 21.8 ألف إشهاد فى نفس الشهر عام 2019، بفارق بلغ 100 إشهاد.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء مؤخرا، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019"، حيث بلغ عدد عقود الزواج 927844 عقدا عام 2019 مقـابل 887315 عقداً عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225929 إشهادا عام 2019 مقابل 211554 إشهادا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8٪.

وبلغ عدد عقود الزواج فى الحضر 384597 عقداً عام 2019 تمثل 41.5٪ من جملة العقود، مقابل 364849 عقدا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪، بينما بلغ عدد عقود الزواج فى الريف 543247عقداً عام 2019 تمثل 58.5 ٪ من جملة العقود مقابل 522466 عقداً عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4٪.

وسجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية "من 25 إلى أقل من 30 سنة"، حيث بلغ عدد العقود بها 372272 عقداً تمثل 40.1٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية "من 60 إلى أقل من 65 سنة" حيث بلغ عدد العقود بها 7518 عقـــداً تمثل 0.8٪ من جملة العقود.