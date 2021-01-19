شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-1-2021، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الاستثمار العقاري العربي-اليكو، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، سماد مصر (ايجيفرت)، الحديد والصلب المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الكابلات الكهربائية المصرية، العبوات الطبية، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 628.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.59%، والعرب على 9.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 232.7 ألف جنيه، 4.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 17 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11450 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2305 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13928 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3250 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1059 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 12.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.246 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.694 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.28%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 1.959 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.24%.

- سماد مصر (ايجيفرت) إغلاق 9.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.24%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.89%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 14.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.88%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.15%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.