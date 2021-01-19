شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث الاكتشافات الأثرية بمحافظة أسوان خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة الإعلان عن عددا كبيرا من الاكتشافات الأثرية للعديد من البعثات المصرية والاجنبية، بمناطق أثرية بمختلف أنحاء الجمهورية، وكان لمحافظة أسوان نصيبا منها لتكون محط أنظار العالم كله من خلال ما حققته من اكتشافات أثرية فى مناطق متنوعة، نرصدها فى التقرير التالي:

• اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو عن أربعة لوحات جنائزية من "الحجر الجيري"، وتمثال لشخص جالس بوضع القرفصاء وتمثالين للمعبود " حورس" من الحجر الرملي.

• اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمنطقة "رصراص" بكوم امبو بقايا معبد رومانى يحمل اسماء أباطرة رومان "دوميتيان (81-96 م) ، هادريان (117-138م) ”.

• اكتشفت البعثة المصرية العاملة لمشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثال ضخم من الحجر الرملى يمثل الملك "رمسيس الثاني" (1279- 1213 ق.م) وكذلك رأس تمثال خاصة بالملك "رمسيس الثاني“.

• اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو لوحتين من الحجر الرملى للملك بطليموس الثانى عشر (80—51 ق.م) .

• اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثال من الحجر الرملى على هيئة أبو الهول يعود إلى العصر البطلمى بالاضافة إلى مجموعة من اللوحات.

• كشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو عن لوحتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع لعصر الملك سيتى الأول (1294- 1279 ق.م) والأخرى ترجع لعهد الملك بطليموس الرابع ( 221- 205 ق.م).

• اكتشفت البعثة المصرية النمساوية العاملة بمنطقة آثار كوم امبو عدد كبير من الأختام الأسطوانية الشكل التى نقش عليها أسماء ملكية ملوك من الأسرة الخامسة ومنهم؛ أوسركاف (2494-2487 ق.م) نفر إر كا رع (2475- 2455 ق.م)، إذ يكشف عن الأهمية الكبيرة لمدينة كوم أمبو كمركز إدارى لمصر العليا فى الدولة القديمة.

• اكتشفت البعثة السويدية العاملة بمنطقة جبل السلسلة بكوم امبو مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر (1550- 1069 ق.م)، بداخلها ثلاث توابيت من الحجر الجيري.

• اكتشفت البعثة المصرية الأمريكية من جامعة يل المشتركة، العاملة بمنطقة إدفو، عن موقع أثرى كان يستخدم كمحجر، وموقع لصناعة الأدوات الحجرية خلال عصور تاريخية مختلفة، وكذلك اكتشفت عدد من اللوحات الصخرية التى تعود إلى عصر ما قبل الأسرات ) نقادة الأولى 4000- 3500 ق.م).

• اكتشفت البعثة الأمريكية التابعة لجامعة شيكاغو، والعاملة بمنطقة تل ادفو عن جزء من عمود اسطوانى الشكل من الحجر الجيرى يرجع للأسرة الثامنة عشر، وكذلك تمثال نصفى لسيدة من الحجر الجيرى يبلغ ارتفاعه 81 سم، وتمثال كاتب فى وضع الجلوس من" الديوريت الأسود" ، ولوحة مصنوعة من الحجر الجيرى على شكل باب وهمي.

• غرب أسوان اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمنطقة الأغاخان "بغرب أسوان" تابوت حجرى من الحجر الرملى داخل مقبرة ضمت ثلاث مقابر تم العثور عليها أثناء أعمال البعثة.

• اكتشفت البعثة الأمريكية الايطالية المشتركة بمنطقة وادى الكوبانية ومنطقة غرب أسوان عن دفنه لامرأة حامل فى شهورها الأخيرة.