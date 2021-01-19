شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 18-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 18-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وفى سياق متصل صعد مؤشر الدولار عالميا إلى أعلى مستوى في شهر وسجل في أحدث المعاملات 90.94، وهو أعلى مستوى منذ 21 ديسمبر.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مسجلا 1.2066 دولار، وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأمريكية، ليسجل الأسترالى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.7679 دولار أمريكى فى حين سجل النيوزيلندى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7117 دولار أمريكى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.68 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 221.13 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 220.67 ريال سعودى.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1836.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولار، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1836.80 دولار للأوقية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 221.13 ريال بما يعادل 58.95$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 202.71 ريال بما يعادل 54.04$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 193.50 ريال بما يعادل 51.58$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 165.85 ريال بما يعادل 44.21$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 128.99 ريال بما يعادل 34.39$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 110.57 ريال بما يعادل 29.47$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,877 ريال بما يعادل 1,833$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,548 ريال بما يعادل 412.65$

سعر كيلو الذهب

بنحو 221,133 ريال بما يعادل 58,949$