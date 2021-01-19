أخبار البورصة اليوم الاثنين 18-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-1-2021، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الاستثمار العقاري العربي-اليكو، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، سماد مصر (ايجيفرت)، الحديد والصلب المصرية، العربية للصناعات الهندسية، الكابلات الكهربائية المصرية، العبوات الطبية، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، ريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 628.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.59%، والعرب على 9.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 232.7 ألف جنيه، 4.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 17 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11450 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2305 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13928 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3250 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1059 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 215 ألف سهم، 63 ألف سهم، 31.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 4643 سهم، وباع مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن 29.7 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفير للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، 3500 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 16930 سهم، 3055 سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار 4412 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بي انفتسمنتس القابضة 9026 سهم.

عامر جروب

أعلنت شركتا مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابصة، أن الدعوى رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة، تم تأجيلها إلى 31 يناير 2021، وكان من المقرر النظر في الدعوى في جلسة أمس 17 يناير.

قالت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب، في فبراير 2019، إن شركة أنترادوس للتطوير السياحي قامت برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر بشخصه، وطالب المدعين بإلزام المدعي عليهم بالتعويض و5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

الأخوة المتضامنين

قررت البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الاثنين، جاء ذلك بعدما أعلنت الشركة تراجع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 14 أكتوبر 2017 والتي تتضمنت قرارتها الموافقة علي زيادة رأس المال من 4 مليون جنيه إلي 10 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 مليون جنيه موزعة بالقيمة الاسمية لقدامي المساهمين، والموافقة علي تعديل المادة 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة.

كما قرر المجلس، العدول عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 11 أبريل 2020 والتي كانت تتضمن الموافقة علي تعديل المادة 2 و 4 و21 و46 و 48 و6 و7 و3 من النظام الأساسي للشركة، والموافقة علي تجزئة القيمة الأسمية للسهم ليتم تجزئة القيمة الأسمية على 10 لتصبح 10 قروش بدلاً من واحد جنيه.