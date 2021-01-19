شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الرقابة المالية " تطلق تطبيق " تمكين المرأة" عبر أنظمة الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضاعفت هيئة الرقابة المالية من فرصة الوصول لتطبيقها الذكى والمعروف باسم" تمكين المرأةEmpowering Women- " عبر أنظمة الهواتف المحمولة Android و iPhone لإدخال مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية- حيز التنفيذ- والدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.

وجاءت هذه الخطوة بعدما دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وتبعها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2020 والملزم بتواجد عنصر نسائي على الأقل بمجالس إدارة اتحادات الشركات والجهات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي

ودعا الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الشخصيات النسائية الراغبة في شغل مقعد بمجالس الإدارة للبدء في التقدم لمنصة الهيئة الإلكترونية وتسجيل بياناتهم الشخصية والخبرات المهنية والعلمية مصحوبة بالسيرة الذاتية على النموذج الإلكتروني للتطبيق المميز بشعار الرقابة المالية بعد ان يتم تحميل التطبيق الذكي من على Play store-App store على الرابطين:

https://apps.apple.com/eg/app/empowering-women/id1546155916

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.fra.fra_mobile