شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. ويسجل 15.65 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدولار الأمريكى بمنتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى، ارتفاعا طفيفا بمقدار قرشين، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.61 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.61 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.64 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.62 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء، مقابل سعره صباحا 15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.73 جنيه للبيع.