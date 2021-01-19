شكرا لقرائتكم خبر عن "النصر للسيارات": الشركة تقدم سيارات كهربائية بطاقة نظيفة وذات رفاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى الخولى العضو المنتدب للشركة النصر للسيارات، إن شركة النصر أول شركة لصناعة السيارات فى مصر على الرغم من ضعف الإمكانيات ولكن حب المصريين للشركة النصر للسيارات منذ القدم.

وأضاف العضو المنتدب للشركة النصر للسيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامي أسامة كمال،: بناء على التوجيهات الحكومة بإعادة بناء شركة النصر للسيارات مرة آخرى للإنتاج واستمرارها في التصنيع بالأسواق المصرية، مضيفا أن الشركة النصر ستقدم سيارات بطاقة نظيفة وذات رفاهية.

وأكد، أن إنتاج السيارات كهربائية بالتعاون مع جهات حكومية والمصريون سيفرحون بتصنيع أنواع جديدة للسيارات الكهربائية.

وأضاف "الخولي"، أن الشركة تدرس اللحاق بمبادرة الرئاسة لإحلال وتجديد السيارات، لافتا إلى أن المبادرة بدأت المرحلة الأولى بها لسيارات الغاز الطبيعي، متوقعا الاستفادة مها لتحقيق إقبال على السيارات الكهربائية.

وتابع أن هناك عددا من الدراسات، مؤكدا أن السيارة الكهربائية سوف تلقي إقبالا داخل السوق المصرية بعد انتشار محطات الشحن ومنح تراخيص للسيارة الكهربائية لأول مرة، لافتا إلى أن الكهربائية لها العديد من المميزات مقارنة بآليات صيانة السيارة التقليدية.

وأوضح أنه تم التوقيع اليوم على عقدين: عقد الاتفاق على تصنيع السيارة E70 في مصر، وكذلك عقد الاتفاق على تصميم وتوريد وتركيب خطوط التصنيع والتجميع والاختبارات اللازمة للسيارة.