شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 3.97% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 18.6مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.97% رابحاً 209.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5489.572 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 18.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 769.109 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.4 مليون سهم، بقيمة 688 مليون درهم، عبر تنفيذ 3782 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 6.42%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.10%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.91%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 7.86%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 3.43%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.4%، ثم سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.33%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 195.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن بنك أم القيوين الوطني، تعيين عدنان إدريس العوضي، رئيس تنفيذي بالوكالة ببنك أم القيوين الوطني.